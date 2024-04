Ultime Notizie Roma del 15-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Israele all’onu condannate l’iran dei rana è stata autodifesa Non vogliamo la guerra Tel Aviv battuto il 99% dei droni iraniani non ci sarà la nostra reazione immediata il G7 chiede di non aprire le tensioni oggi Il vertice dei ministri europei e voltiamo ancora pagina andiamo a vedere anche lee soprattutto ciò che arriva dalla guerra in Ucraina Johnson sta tentando il difficile compito di ottenere l’approvazione della camera per un pacchetto di sicurezza nazionale Che include anche i finanziamenti per l’Ucraina e gli alleati in Asia lo speaker repubblicano era già sottoposto a un’immensa pressione politica da parte dei suoi colleghi legislatori del Gobbo è stato fermo per due mesi su un pacchetto su passare da 95 miliardi di dollari che avrebbe ...