ultima possibilità per salvare una foresta nativa

Nel 1990, un italiano arrivò a Carriacou e rimase colpito dalla bellezza dell'isola. Da allora, insieme al suo compagno, ha fondato la fondazione KIDO per contrastare la dezione e altri danni ambientali provocati dall'azione umana. Il progetto di risanamento ambientale La fondazione KIDO si è impegnata in numerosi progetti per proteggere la biodiversità locale, incluso il salvataggio delle tartarughe marine e la rigenerazione delle mangrovie. Il loro più recente sforzo si concentra sulla riserva naturale di Anse La Roche, gravemente danneggiata dalla dezione illegale. Risanamento del suolo e piantumazione Per ripristinare il terreno eroso,

La posizione di Walter Mazzarri non è più così solida, ci sono insistenti voci sul possibile nuovo allenatore del Napoli in caso di risultato negativo con il Genoa . La stagione del Napoli continua ...

l'Alta Corte di Londra ha concesso all'attivista e giornalista australiano Julian Assange un appello per evitare l'estradizione negli Stati Uniti. In America – dove rischia 175 anni di carcere – il ...

Grande prova della Fortitudo, liquidata la Reale Mutua Torino con un netto 78 - 59: ...già al termine del primo quarto mette in chiaro che per Torino stasera non c'è nessuna possibilità ... E per l'ultima sera prima dei Play Off il pubblico del Madison di Piazza Azzarita si regala una ...

Estrazione MillionDAY del 14 aprile 2024: schedina vincente: Altra possibilità attraverso cui è possibile prendere parte alla nuova lotteria, è quella di ... Quest'ultima è disponibile in versione cartacea in tutte le ricevitorie di Italia, ma anche in formato ...