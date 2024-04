Ufficiale | Amadeus lascia la Rai e va a Nove da settembre | ecco il comunicato della Rai

(Di lunedì 15 aprile 2024)l’addio dialla Rai,ildell’azienda, rammaricata per la perdita del popolare conduttore che e si prepara a raggiungere Fabio Fazio sula Rai, non rinnovando il suo contratto che scade il 31 agosto. La notizia era nell’aria da giorni, ma ha avuto la sua conferma definitiva nel colloquio che nella tarda mattinata di oggi il conduttore ha avuto con il Direttore GeneraleRai Giampaolo Rossi, al quale hala sua decisione.il testo deldiffuso dalla Rai: «È con rammarico che Rai prende attodecisione didi interrompere il rapporto di ...

