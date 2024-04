Ufficiale | Amadeus Dice Addio Alla Rai | Ecco Le Vere Motivazioni!

(Di lunedì 15 aprile 2024) Scopri i dettagli esclusivi dietro la decisione didi lasciare la Rai e cosa lo aspetta con il suo nuovo ruolo in Discovery. Unche segna l’inizio di una nuova entusiasmante fase della sua carriera. Dopo un turbinio di speculazioni e segnali dai media, la conferma è arrivata:abbandona la Rai. Questa mattina, l’iconico conduttore ha varcato la soglia di Viale Mazzini per un incontro definitivo con i dirigenti dell’azienda, dove ha annunciato la sua decisione di dire. Secondo fonti vicinesituazione,, che ha fatto storia come direttore artistico del Festival di Sanremo, ha anche lasciato intendere un imminente accordo con Discovery, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. La conferenza di questa mattina, tenutasi nella ...

