UFC 300 | la grande notte di Max Holloway e Alex Pereira

(Di lunedì 15 aprile 2024) Era possibile andare oltre le aspettative che UFC 300 aveva creato? La risposta non può che essere affermativa, un sì bello grosso, dopo un evento eccezionale che ha regalato match e finalizzazioni che rimarranno nella memoria di tutti. Arrivare alla card numero 300 (e parliamo solo delle card numerate mensilmente, non di quelle settimanali che negli Stati Uniti vanno in onda su ESPN) per una promotion di MMA può significare solo una cosa: UFC è diventata un fenomeno sociale e culturale, oltre che meramente sportivo. Questo, ovviamente, negli Stati Uniti, dove la T-Mobile Arena di Las Vegas ha registrato il tutto esaurito. Hanno aperto la card Bo Nickal – wrestler eccezionale che partiva con dei favori del pronostico talmente ampi da risultare il fighter UFC maggiormente favorito della storia – e Cody Brundage – fighter modesto ma duro, utile probabilmente proprio alla costruzione ...