(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – La partita tra, valida per la 32esima giornata di Serie A,al 71', quando verrà recuperata? Lo stop del match è arrivato per il malore accusato dal giocatore giallorosso Evan N'Dicka che si è accasciato a terra toccandosi il petto e richiamando l'intervento dello staff medico. Il difensore ivoriano è stato portato via dal campo in barella, comunque cosciente. L'allenatore giallorosso Daniele De Rossi è poi sceso negli spogliatoi per sincerarsi di persona delle condizioni del suo giocatore e risalendo ha poi parlato con i suoi giocatori che non se la sono sentita di continuare la gara che, d'accordo con l', è statadall'arbitro Pairetto. Il regolamento prevede che la gara venga recuperata soltanto per i minuti restanti dalla sospensione, quindi 19 ...

Roma, 15 aprile 2024 – La partita tra Udinese e Roma, valida per la 32esima giornata di Serie A, sospesa al 71?, per il malore accusato da Evan Ndicka, il quale si è accasciato a terra toccandosi il ... (ilfaroonline)

ULTIM'ORA: esami ok per Ndicka, il giocatore verso le dimissioni | OneFootball - Ulteriore conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio che aggiunge che le dimissioni potrebbero arrivare a breve. Per quanto riguarda il ritorno a Roma non ci sono notizie: la Gazzetta spiegava ...onefootball

Udinese-Roma sospesa, le ipotesi per il recupero della sfida - ma in questo caso bisogna trovare un'altra data La partita tra Udinese e Roma, valida per la 32esima giornata di Serie A, sospesa al 71', quando verrà recuperata Lo stop del match è arrivato per il ...adnkronos

Quando si recupera Udinese-Roma Le possibili date - Si dovranno giocare, all'incirca, 20 minuti più il recupero. Ma non sarà facile trovare un buco libero, soprattutto se la Roma andasse in semifinale di Europa League ...ilfaroonline