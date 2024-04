Udinese Collavino | «N’Dicka? I tifosi hanno mostrato il loro vero volto»

Collavino : ”Perez? Noi Siamo concentrati sulla nostra attività e sul nostro campionato. Non ci preoccupiamo delle voci sui nostri giocatori, pur sapendo che hanno talento. È normale che possano ... (terzotemponapoli)

Ci sono stati dei sondaggi per l`acquisto dell` Udinese , ma la dirigenza friulana sta `lavorando per dare un futuro al club`. Franco Collavino , di... (calciomercato)

Udinese, Collavino dopo il malore a Ndicka: "Attimi di paura. Prova di civiltà dei tifosi" - Il dg dell'Udinese ha parlato a Sky Sport all'indomani della partita sospesa contro la Roma dopo un malore accusato da Ndicka: "Sono stati attimi di grande apprensione, la decisione di sospenderla è s ...sport.sky

Udinese-Roma, sfilano gli atleti e le atlete del Friuli Venezia Giulia per Parigi 2024 - Prima della sfida al Bluenergy Stadium, i campioni qualificati per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi sono stati presentati al pubblico in uno stadio completamente esaurito ...corrieredellosport

Torneo delle Nazioni di Gradisca d’Isonzo, presentato l’evento allo stadio di Udine - Gradisca d’Isonzo, sabato 13 aprile 2024. Mancano 12 giorni all’inizio del Torneo delle Nazioni, calcio giovanile per Nazionali di Gradisca d’Isonzo. L’evento è stato presentato al Bluenergy Stadium d ...nordest24