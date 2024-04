Udine | incendio in un condominio | numerosi intossicati | una donna in gravissime condizioni

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Panico a, dove è scoppiato unall’interno di una palazzina. Stamattina all’improvviso si è sviluppato un rogo nelche si trova in via Val Saisera. Si teme per la vita di uno degli inquilini, una, ricoverata in, dopo che dai soccorritori del 118 è stata trovata in stato di incoscienza. Intubata, è stata subito trasferito all’ospedale di, dove si sta cercando di scongiurare il peggio. Sono in tutto 15 le persone rimaste intossicate dal fumo provocato dalla fiamme che si sarebbero accese nello scantinato. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e operatori sanitari con due ambulanze e automedica. I vigili del fuoco hanno dovuto fare ...

