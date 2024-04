(Di lunedì 15 aprile 2024) Gli aiuti militari a Kiev sono limitati, mentre Moscaad avere accesso a "critici necessari per produrre missili e droni": lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr. "Ogni missile che punta all'contiene almeno decine dielettronici e chip forniti da aziende di altri paesi e importati attraverso il territorio dei vicini della", ha dettonel suo quotidiano discorso al Paese pubblicato sul sito web della presidenza di Kiev. "Tutto ciò deve e può essere fermato, inclusa la tolleranza del terrore, la capacità dei terroristi di cercare alleati in tutto il mondo e lo stesso terrorismo russo, in tutte le sue manifestazioni", ha sottolineato il presidente ucraino.ha ...

