Ucraina | centrale nucleare colpita dai russi | oltre 400 attacchi nella regione

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha intenzione di riattivare la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud dell' Ucraina e di questo ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia ... (webmagazine24)

Il presidente russo ha informato in un report l'Agenzia internazionale per l'energia atomica Il presidente russo Vladimir Putin ha intenzione di riattivare la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel ... (sbircialanotizia)

L'intenzione di riavviare l'impianto di Zaporizhzhia sarebbe stata annunciata dal presidente russo in un incontro con il capo dell'Aiea, Rafael Grossi. Aumentano così ulteriormente i rischi di un ... (fanpage)

'Israele valuta risposta a Iran ma senza guerra regionale' - Canale 12: 'Gabinetto guerra studia opzione accettabile per Usa'. L'Iran: 'Se Israele risponderà, reagiremo più duramente'. Il ministro degli Esteri iraniano: 'L'attacco di sabato era un avvertimento' ...ansa

Sui beni russi la spinta degli Stati Uniti sul G7 italiano - A due mesi dal vertice in Puglia, gli Stati Uniti continuano a sperare in una convergenza del G7 sull'utilizzo dei proventi generati dagli asset sequestrati a Mosca per sostenere la ricostruzione dell ...formiche

Ucraina: Zaporizhzhia, la città della centrale nucleare colpita oltre 400 volte nelle 24 ore - Ucraina - Durante le ultime 24 ore, la regione di Zaporizhzhia nel settore sud-orientale dell'Ucraina è stata colpita 400 volte dall'esercito russo e una donna è rimasta uccisa nel distretto di Vasili ...primapress