Tv | Carlo Conti | ' Amadeus? Sono certo abbia fatto una scelta difficile ma ben ponderata' **

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Perdo un grande compagno di squadra.peròcheunama ben". A dirlo all'Adnkronos è, commentando la notizia chelascerà la Rai alla scadenza del suo contratto per andare - secondo insistenti rumors, ancora non confermati ufficialmente - al Nove.

Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Dopo l'enorme spavento collettivo in Udinese-Roma, i giallorossi torneranno a giocare in Europa League: giovedì 18 aprile alle 21 gli uomini di De Rossi affronteranno nuovamente il Milan, stavolta ...ilromanista.eu

Amadeus lascia la Rai (e Sanremo): ecco chi gioisce - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Amadeus lascia la Rai, è ufficiale: andrà al Nove. Cosa farà e quanto guadagnerà - Ieri ha pubblicato una storia su Instagram con in sottofondo la canzone Relax, Take It Easy di Mika. Oggi, dopo voci di tira e molla e come aveva anticipato da Fiorello, è ufficiale: Amadues andrà via ...deejay