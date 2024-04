Tuttosport – le risposte su derby e tatuaggio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 aprile 2024) 2024-04-15 01:24:44 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: L’Inter non riesce ad imporsi in casa del Cagliari. I nerazzurri sono stati fermati dagli uomini di Claudio Ranieri con il risultato finale di 2-2: ai gol di Thuram e Calhanoglu hanno risposto Shomurodov e Viola, con i sardi vicini al clamoroso gol della vittoria nei minuti di recupero. Al termine del match ai microfoni si è presentato Simone Inzaghi per commentare la prestazione della sua squadra: “Sapevamo di affrontare una squadra in salute, il Cagliari ha fatto un’ottima partita senza mollare mai. Abbiamo sofferto le loro ripartenze, dispiace perchè volevamo bottino pieno e la vittoria davanti ai nostri tifosi. Siamo vicinissimi a un grande obiettivo ma mancano i punti per la matematica. Qualcosina abbiamo concesso, sul primo gol dovevamo lavorare meglio di reparto. Il secondo gol è ...