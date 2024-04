Tutti vogliono aprire un ristorante | ma dopo cinque anni la metà chiude

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024) La storia è più o meno questa. Un amico di famiglia perde il lavoro in fabbrica, ha quasi cinquant’e non trova altro. Decide diuna pizzeria, investendoi suoi risparmi e prendendo in prestito molti soldi. La pizza non è buona, il locale è quasi sempre vuoto.meno di due: lui perde tutto e le persone assunte (con contrattini sottopagati) non hanno più un lavoro. Chi non conosce qualcuno che a un certo punto ha detto: «Ma perché non ci apriamo un bel?» La storia mi è tornata in mentela presentazione dell’ultimo Rapporto Ristorazione di Fipe Confcommercio, la sigla che rappresenta bar e ristoranti in Italia. I fatturati del 2023 sono positiviil crollo dovuto alla pandemia, anche ...