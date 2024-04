Tutti al mare | aprile pare agosto 30 gradi e spiagge prese d’assalto Sulla costa si fanno già i tuffi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) VIAREGGIO (Lucca) "Dai facciamo il bagno". Agnese guarda l’amica, sdraiata sull’asciugamano a fianco, e con gli occhi ammiccanti di una quattordicenne cerca di convincere la compagna di scuola a seguirla in acqua. Ma appena mettono i piedi nel Tirreno, ci ripensano. "Troppo marmata", commentano, anche se sulle braccia eschiena hanno i segni del sole che ieri “picchiava“ come se fosse metà luglio anziché. Una giornata estiva, se non fosse appunto per ilche mantiene la termepartura di stagione. Così, a tuffarsi, sono solo i più coraggiosi o, forse, è meglio dire i meno freddolosi. Una differenza che non è solo semantica. Per il resto ledalla Darsena al Forte, passando da quelli della Passeggiata di Viareggio e quelli di Marina di Pietrasanta sono stati presinon ...