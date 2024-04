Turista Canadese Stuprata da Uomini Sposati a Palermo e le Mogli li Giustificano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024)- Un viaggio che doveva essere un momento di incontro e sostegno si è trasformato in un incubo per una. La donna, giunta in città per visitare il fidanzato ricoverato in ospedale dopo un incidente, è stata vittima di uno stupro perpetrato da dueincontrati solo poche ore prima. Grazie alla sua testimonianza e alle indagini dei carabinieri, i presunti aggressori, due cugini di 42 e 44 anni, sono stati arrestati. Il dramma dellaha avuto inizio lo scorso novembre, quando, appena arrivata a, si è recata al Policlinico per visitare il suo compagno. Non conoscendo l'ospedale e non parlando italiano, ha chiesto aiuto a un gruppo di inservienti e infermieri, tra cui uno si è dimostrato particolarmente gentile, ...