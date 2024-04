Turismo del vino in crescita in Italia | i dati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Verona, 15 aprile 2024 – Continua a crescere il valore dell'enoin: oggi vale 2,9 miliardi di euro, contro i 2,5 del 2023 (+16%). La spesa media del turista delarriva fino a 400 euro, di cui 89 euro per l'acquisto dele 46 euro per la vendemmia turistica. Proprio la vendemmia turistica regolamentata può dare un ulteriore impulso all'eno, insieme ai servizi e alle esperienze offerte dalle cantine. Nota dolente, il reperimento del personale (per il 76% delle aziendene, con una particolare difficoltà per le cantine del Nord-Est per l'83%) e una maggiore richiesta di formazione auspicata dal 79% delle cantine. L’indagine Questo è quanto emerge dall'Osservatorio nazionale deldel2024, giunto alla ...