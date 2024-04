Tumore all’addome | perché colpisce sempre più donne giovani? Cosa sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo l’annuncio di Kate Middleton di avere unall’addome, in tutto il mondo si dibatte sull’individuazione e la prevalenza di questa malattia silenziosa ma mortale, in particolare tra le. Ne abbiamo parlato con il Dottor Giovanni Leonetti, chirurgo generale specialista in gastroenterologia presso la Cornerstone Clinic con sede a Dubai, che sull’argomento è stato recentemente intervistato anche da Harper’s Bazaar Arabia. Kate Middleton annuncia che ha un cancro ed è in chemioterapia: «È stato uno ...