(Di lunedì 15 aprile 2024)trionfando per la terza volta a Montecarlo è diventato il 13°ta a superare i 30di dollari di guadagni ed è il più giovane, tra quelli in attività, ad aver tagliato questo traguardo.

L’episodio nel terzo set con Sinner sul 3-1: la giudice arbitro Aurelie Tourte non ha chiamato palla fuori nonostante lo fosse di almeno cinque centimetri. Sinner ha sbagliato a non fermarsi: «Non ... (corriere)

Tsitsipas a 25 anni ha già vinto 28 milioni di euro col tennis: è finito in una lista ristrettissima - Tsitsipas trionfando per la terza volta a Montecarlo è diventato il 13° tennista a superare i 30 milioni di dollari di guadagni ed è il più giovane, tra quelli in attività, ad aver tagliato questo ...msn

Charlene Wittstock con Alberto di Monaco (e solo il figlio Jacques): padroni di casa a Monte Carlo… con ospiti a sorpresa - I principi non hanno voluto rinunciare alla finale del torneo di tennis. Nonostante il giallo sull'assenza della figlia Gabriella. E in tribuna accolgono Francesco Totti (con Noemi Bocchi), Boris Beck ...msn

Francesca Schiavone parla di Jannik Sinner: "Esempi come lui servono tantissimo" - Il fair play con il quale il giocatore italiano ha accettato l'errore arbitrale in occasione della semifinale contro Stefanos Tsitsipas e più in generale ... "Mi fa tornare a 20 anni fa - ha concluso ...tennisworlditalia