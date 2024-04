TS – il precedente amaro | alla fine servì Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 aprile 2024) 2024-04-15 16:07:41 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Milan-Inter e lo Scudetto nel derby Una situazione simile a quella attuale si era già verificata nel 2008, quando in panchina c’erano da una parte Carlo Ancelotti, dall’altra Roberto Mancini. L’Inter si presentòterzultima giornata con 81 punti, mentre la Roma era seconda a 75. In caso di vittoria i nerazzurri si sarebbero portati a quota 84, con i giallorossi che vincendole tutte avrebbero raggiunto lo stesso punteggio ma sarebbero comunque arrivati secondi in virtù degli scontri diretti sfavorevoli. L’Inter poteva dunque vincere lo Scudetto in casa dei cugini, ma le cose andarono diversamente. Il 2-1 per il Milan firmato Inzaghi-Kakà Tutto nel secondo tempo: al 51? Kakà in progressione, pper Inzaghi che rapace come al solito segna l’1-0 di testa. Raddoppio ...