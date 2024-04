Trump | soldi alla pornostar Stormy Daniels | oggi al via processo a New York

(Di lunedì 15 aprile 2024) Washington, 14 apr. (Adnkronos) – Falliti tre tentativi nel giro di una settimana di ottenere un nuovo rinvio, Donald, 15 aprile, dovrà fronteggiare l’inizio dela New, in cui deve rispondere di 34 capi di imputazione per aver falsificato le dichiarazioni finanziarie per occultare i 130mila dollari versati aper pagare, poco prima delle elezioni del 2016, il silenzio dellasulla sua relazione con il tycoon. Salvo sorprese dell’ultima ora,inizierà il primodei tanti chefronteggia e per la prima volta nella storia americana un ex presidente sarà seduto al banco degli imputati in unpenale. Si inizierà con la selezione della ...

