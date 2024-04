Trump in tribunale per il caso della pornodiva Stormy | Questo processo un attacco all’America”

(Di lunedì 15 aprile 2024) New York, 15 aprile 2024 – E’ “un”. Così Donaldha commentato iliniziato oggi a New York che lo vede imputato con l’accusa di aver pagato il silenziopornostarDaniels, al secolo Stephanie Clifford, con i fondicampagna elettorale per Usa 20216. Entrando il aula il tycoon, camicia bianca e l'immancabile cravatta rossa, ha riproposto i suoi cavalli di battaglia: “è un assaltoed è perche sono orgoglioso di essere qui – ha detto –. Non è mai successa una cosa del genere, è una persecuzione politica, unche non doveva essere mai avviato”. Dopo una manciata di dichiarazioni ai giornalisti Trum, primo ex ...

Dopo gli 83 milioni di risarcimento da pagare per una causa civile alla scrittrice Jean Carroll, Donald Trump dovrà versarne 354,9 per aver gonfiato il valore delle sue proprietà in modo da ottenere ... (secoloditalia)

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , si appresta a torna re, ancora una volta, in tribunale , per affrontare un processo penale che potrebbe plasmare il suo futuro politico. L’attenzione ... (ildifforme)

Trump in tribunale a New York: «È un attacco all’America» - È il primo processo a un ex presidente Usa: il tycoon dovrà comparire in aula più volte alla settimana e ha spostato parte della sua campagna ...corriere

Donald Trump: "Il mio processo è un attacco all'America" - L'ex presidente Donald Trump ha definito il suo processo un "attacco all'America", sottolineando che si tratta di "persecuzione".notizie

Trump: il mio processo una aggressione agli Usa e un attacco politico - New York, 15 apr. (askanews) - 'È un caso che non avrebbe mai dovuto essere intentato. È un'aggressione all'America. Ed è per questo che sono ...notizie.tiscali