Trump in tribunale a New York | Persecuzione politica

New York, 15 aprile 2024 – E’ “un attacco all’America” . Così Donald Trump ha commentato il processo iniziato oggi a New York che lo vede imputato con l’accusa di aver pagato il silenzio della ... (quotidiano)

Una storia di fondi elettorali ha portato, per la prima volta, un ex presidente degli Stati Uniti sul banco degli imputati. Donald Trump deve rispondere di falsa rendicontazione riguardo alle spese ... (open.online)

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, oggi un ex presidente è comparso in un’aula di giustizia per rispondere di reati penali. Donald Trump deve fare ... Contenuto a pagamento - Accedi ... (ilfoglio)

A New York si apre lo storico processo contro Trump: Secondo Trump si tratta di una manovra politica escogitata dall'amministrazione Biden. Entrando in tribunale, l'ex presidente ha parlato di 'aggressione all'America. Ed è per questo che sono molto ...

Trump: "Processo contro di me è attacco all'America": "Non è mai successo niente di simile prima", ha dichiarato Trump, entrando in Tribunale a Manhattan. Prima dell'inizio del processo, il tycoon ha scritto sul suo social Truth: "Quando entrerò in ...