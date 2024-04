Trump | “Il mio processo è un’aggressione agli Usa e un attacco politico”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ex presidente Donaldè arrivato in tribunale a Manhattan, dove parteciperà alper fondi neri alla ex pornostar.ha salutato alzando il pugno destro. Dopo pochi minuti ha pubblicato sul suo account Truth Social un post, dicendo: “Quando entrerò in quell’aula di tribunale, so che avrò dietro di me l’amore di 200 milioni di americani e Lotterò per la libertà di 325 milioni di americani. Americani!”. Al via a New York ilper aver comprato il silenzio dell’ex pornostar Stormy Daniels su una presunta relazione Non è chiaro perchéabbia citato quella cifra, visto che 2020 aveva il voto popolare, con il sostegno di circa 74 milioni di americani. In mattinata in un altro post l’ex presidente si era scato contro il giudice del ...