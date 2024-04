Truffa da 650mila euro per ‘arricchire’ militari prossimi al congedo | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono 18 le persone indagate perai danni dello Stato, corruzione aggravata e accesso abusivo a sistema informatico. Reati per i quali il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha emesso decreto dipreventivo finalizzato alla confisca di beni fino a raggiungere l’importo del profitto del reato o del valore corrispondente pari complessivamente a circa 650 milaallo Stato per arricchireal– Ilcorrieredellacittà.comLa corruzione per avvantaggiare alcuniLe indagini, coordinate dall’Ufficio di Procura e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno consentito di evidenziare gravi indizi di colpevolezza a carico di esponente di ...