Truffa con fondi Ue di Garanzia giovani | indagato assessore al Bilancio del Comune di Bari D’Adamo Decaro gli toglie la delega

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, per fatti commessi a Bari dal 2019 al 2022. È l'accusa a carico... (quotidianodipuglia)

Sono 18 le persone indagate per Truffa ai danni dello Stato, corruzione aggravata e accesso abusivo a sistema informatico. Reati per i quali il giudice per le indagini preliminari del tribunale di ... (ilcorrieredellacitta)