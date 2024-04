Truffa aggravata con i finanziamenti Garanzia Giovani | tre indagati | perquisizioni in corso in Puglia

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno tratto in arresto un 36enne di origini straniere, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ... (anteprima24)

“Daniela Santanché decide per i suoi interessi o per quelli dell’Italia?”. È questo uno dei dubbi che, secondo la deputata del M5S Chiara Appendino che interviene in Aula a favore della mozione di ... (ilfattoquotidiano)