True Detective 5 | le prime anticipazioni dalla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'autrice Issa Lopez ha anticipato i primi dettagli della quintadella serie HBO: Night Country, la quartadell'amata serie poliziesca, è uscita all'inizio di quest'anno e ha riportato il titolo ai livelli della prima acclamata. Non deve sorprendere che, dopo il successo commerciale e di critica, non solo la serie tornerà per una quinta, ma anche che la showrunner di Night Country, Issa López, sia stata confermata a bordo. Finora ognidiha seguito unastoria in un nuovo luogo, con Night Country ambientata nella città fittizia di Ennis, in Alaska. A differenza delle altre stagioni, però, Night Country aveva molti legami e riferimenti …