Allertati nel tardo pomeriggio di venerdì dalla Centrale Operativa 118, per la ricerca di un uomo originario di Macchia, una frazione di Giarre (Catania), i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ... (quotidiano)

Un Uomo è stato trovato morto questa mattina all’interno di un’auto a Cormano . Il ritrovamento è stato fatto poco dopo le 9 nel parcheggio di BI, fabbrica del gioco e delle arti di via Rodari 3. I ... (ilnotiziario)

Trovato un uomo morto in auto in un parcheggio a Cormano: inutili i soccorsi - Un uomo di 43 anni è stato Trovato morto all'interno di un'auto a Cormano, alle porte di Milano, nella mattinata di ieri domenica 14 aprile. Il cadavere è stato Trovato sul sedile del conducente in ...fanpage

In auto aveva 200 grammi di cocaina, pregiudicato arrestato a Trapani - I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, è stato fermato alla guida del proprio ...trapani.gds

Rissa al Colosseo tra venditori ambulanti abusivi - Il proprietario del locale, secondo quanto reso noto, avrebbe rotto un vaso di vetro in testa a un cliente L'Aquila, Trovato cadavere di un uomo nei pressi del centro storico: si indaga Il cadavere di ...youmedia.fanpage