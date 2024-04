Trovato morto nella sua camera d’hotel in Cina il manager Gianluca Brioschi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Venerdì 12 aprile ilè statoda due colleghisuad'hotel di Shandong, in. L'ingegnere 54enne, residente a Pieve di Curtarolo (provincia di Padova), era nel Paese estero per prendere parte alla Fiera del Ghiaccio. L'uomo lavorava per la Arneg, nota azienda veneta che progetta e produce sistemi di refrigerazione.

