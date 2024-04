Tromba d’aria colpisce L’isola dei famosi VIDEO

Social. Maltempo in Lombardia – I danni causati dal maltempo hanno fatto Scatta re l’allarme di evacuazione in seguito a una tromba d’aria e alla formazione di una voragine. Scopriamo insieme ... (tvzap)

Caldo e sole estivi, spiagge piene e primi bagni al mare a Ostia e Fregene - Temperature fino a 30 gradi sul litorale dove si sono riversati romani e turisti come d'estate. Una prova generale in vista dell'avvio della stagione che prende il via per il ponte del 25 aprile ...roma.corriere

Cameri, oltre 100 volontari per la maxi esercitazione della protezione civile sui cambiamenti climatici - Oltre un centinaio di volontari dell'Aib, della Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale di Cameri sono stati impegnati sabato scorso, 6 aprile, in una maxi esercitazione della protezione civile ...novaratoday

Varese e provincia colpita dal maltempo con forti raffiche di vento e pioggia - A Varese città molti gli alberi sradicati dal vento così come pezzi di muretti contenitivi, per non parlare di oggetti e contenitori come bidoni per spazzatura o della carta letteralmente spazzati via ...varese7press