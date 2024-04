Trevisani sicuro | «Inter sta passeggiando Ha vinto lo Scudetto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) La corsa dell’alloè quasi ai titoli di coda, manca veramente poco. Anche Riccardosu Pressing lo sottolinea, ecco il suovento. CORSA – La stagione sta per finire, il tricolore è distante appena 3 punti.infatti è: «Viola con l’assist di braccio di Lapadula calcia un rigore in movimento. La regola è sbagliata. Da diverse settimane l’non ha più quello stimolo di mangiare l’avversario. Anche se ha ancora quella voglia di vincere, te lo dimostra Udine. Ma il Cagliari è stato molto presente nella partita e l’si ritrova in una fase di stanchezza un po’ fisiologica. Sta, halo».-News - Ultime ...