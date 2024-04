Treviolo | continuano i progetti di educazione digitale gratuita | 20 video pillole sul canale YouTube comunale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo il successo degli Spid e Pec Day, giornate dedicate al rilascio gratuito di identità digitali e indirizzi di posta Pec, l’Assessorato all’Innovazione del Comune diannuncia un nuovo progetto di. Con il prezioso supporto dell’Associazione CittadinanzaOdV, con la quale il Comune diha già collaborato per il progetto “e-Family, storie di fragilità” finanziato da Regione Lombardia, sono stati realizzati alcunitutorial di pochi minuti che raccontano le novità digitali della Pubblica Amministrazione e non solo. I tutorial, in tutto 20, pubblicati suldel Comune die realizzati con i finanziamenti del progetto DeSI, spiegano in modo semplice e veloce come ...