(Di lunedì 15 aprile 2024) C’è tempo fino al 21 aprile per aderire ai Sace for Made in Italy Days: due settimane di iniziative gratuite – partite lo scorso 8 aprile – organizzate da Sace con il patrocinio del ministeroImprese e del Made in Italy per sostenere lapmi italiane. Aderendo all’iniziativa su www.sace.it, le imprese possono chiedere gratuitamente tre: una verifica dell’affidabilità dei propri partner commerciali, un parere di assicurabilità e una valutazione preliminare per ottenere liquidità tramite il factoring.

Tre servizi gratuiti per la crescita delle pmi - C’è tempo fino al 21 aprile per aderire ai Sace for Made in Italy Days: due settimane di iniziative gratuite – partite lo scorso 8 aprile – organizzate da Sace con il patrocinio del ministero delle Im ...quotidiano

Le farmacie comunali di Porto Sant'Elpidio incrementano l’organico: tre assunzioni - PORTO SANT'ELPIDIO - Le Farmacie Comunali Srl di Porto Sant’Elpidio incrementano l’organico. La società ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo ...corriereadriatico

Terni. Al Santa Maria dal 18 al 24 Aprile visite gratuite per le donne. Tutti i numeri per la... - Il Centro salute donna dell’ospedale di Terni per la sua attività ha anche ricevuto tre bollini rosa a dimostrazione dei molti servizi che eroga con percorsi dedicati alla valutazione clinico ...ilmessaggero