Transformers 40th Anniversary Event al cinema

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 15, 18 e 19 maggio la magia di episodi classici della serie animata del 1984 arricchita da un esclusivo dietro le quinte Hasbro Inc., azienda leader nel settore dei giocattoli e dei giochi, ha annunciato uno specialeo al, pensato per celebrare i quattro decenni del franchisecon. Per onorare l’eredità della property nel portare azione e avventura ai fan di tutte le età, l’o proporrà sul grande schermo alcuni episodi della classica serie animata del 1984 “THE”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi paesi di Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina. In Italia il film sarà distribuito da Nexo Digital il 15, 18 e 19 maggio (elenco sale a breve ...

Hasbro Re-Releases Two Transformers: War for Cybertron Optimus Primes - The 40th anniversary of the Transformers franchise sees two recent toys for Autobot leader Optimus Prime reissued in stores and online retailers.msn

Transformers e G.I. Joe, ufficiale il Crossover - Paramount ha annunciato al CinemaCon il crossover tra Transformers e G.I. Joe. Dopo il finale di Transformers - Il risveglio era evidente che il progetto ...ciakmagazine

Transformers One: rivelato il logo del film animato sulle origini - La Paramount ha svelato il logo animato del film d’animazione Transformers One, sulle origini di Cybertron. Il film porterà gli spettatori indietro nel tempo per esplorare le radici della rivalità tra ...cinematographe