Tram | il cantierone di via Riva di Reno

(Di lunedì 15 aprile 2024) I cantieri dele il loro impatto sul traffico cittadino si stanno facendo sentire nella vita di tutti i giorni dei bolognesi. Nella giornata di lunedì 15 qualcosa è cambiato per sempre, sono entrati nel vivo i lavori della linea rossa delche collegherà la rotonda di piazza Azzarita all'incrocio con via Lame, unche avrà come punto di caduta finale l'apertura del canale. Ma quali saranno i tempi?

Tram in via Riva Reno a Bologna: via ai lavori. Strada definitivamente chiusa da mercoledì - Entra nel vivo il cantiere della Linea Rossa nel tratto da via Ugo Lenzi/PalaDozza a via Lame. Sono 145 i parcheggi rimossi in questa fase

Il tratto di via Riva di Reno a sud della chiesa di Santa Maria della Visitazione sarà percorribile solo a senso unico in direzione periferia per immettersi in via Brugnoli, la quale rimarrà a doppio

