Tragedia a Castellalto | Ciclista Colpito da Infarto Fatale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Teramo - Una giornata di ciclismo si è trasformata inlungo la strada panoramica verso, dove undi 43 anni, residente ad Atri, è statoda un arresto cardiocircolatorio. L'uomo stava percorrendo la strada in direzione della Valle Canzano quando è stato colto dall'. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte degli operatori del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Dopo diversi minuti di sforzi, è stato constatato il decesso della vittima. Le autorità intervenute sul luogo dell'incidente, inclusi i carabinieri, hanno confermato che le cause dellasono da attribuire a cause naturali, specificamente a un. leggi tutto