Traffico Roma del 15-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondiin diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ancora e rallentamenti e code in carreggiate esterna tra laFiumicino Lanina lavori invece su via Pontina code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni e da oggi nuovi lavori su via dei Monti Tiburtini e l’altezza dell’ospedale Sandro Pertini chiuse le carreggiate centrali nelle due direzioni possibili quindi difficoltà per ilma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a ...