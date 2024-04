Traffico Roma del 15-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori su via Pontina coda tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia sempre per lavori si sta in fila anche su via Salaria ad altezza di Settebagni in uscita dalla capitale e da oggi nuovi lavori su via dei Monti Tiburtini ad altezza dell’ospedale Sandro Pertini chiuse le carreggiate centrali nelle due direzioni possibili quindi il rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso per quanto riguarda i trasporti lungo la linea a della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo dei Binari pertanto la linea termina anticipatamente il servizio dalla domenica al giovedì le ultime partenze dei treni sono alle 21 mentre nelle giornate del venerdì e del sabato le ultime partenze restano Come di consueto all’una e trenta di notte durante le ...