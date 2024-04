Traffico Roma del 15-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Ardeatina trafficata la via Salaria per lavori e l’altezza di Settebagni in uscita daattive modifiche alla viabilità con chiusura e deviazioni per ildi zona sempre sulla via Salaria segnaliamo rallentamenti pertra l’aeroporto dell’Urbe e via dei Prati Fiscali nelle due direzioni proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione Pomezia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sitowww.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...