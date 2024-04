Traffico Roma del 15-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto attenzione per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code tra le uscite Ardeatine e Casinina file in interna tra casini e Anagnina resta in coda ilsulla diramazionesud da Torrenova verso il Gra ancora disagi su via Flaminia per un incidente Philippe all’altezza di via Giovanni Fabbroni in direzione del centro disagi per lavori e riduzione di carreggiata lungo via Pontina incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia ai Parioli per rinnovo binari da oggi chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo sullo stesso viale oggi e domani 16 aprile dalle ore 9 alle 16 per potature chiuso il tratto via Guido D’Arezzo via Giovanni Paisiello in questa direzione la polizia locale Ci Segnala la chiusura ...