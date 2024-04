Traffico Roma del 15-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

stamani abbiamo un fortesu via Gregorio VII via Anastasio II Viale Vaticano in via delle Milizie via Aurelia Antica via della Pineta Sacchetti in via del Foro Italico sulla circonvallazione della Stazione Tiburtina in viale dello Scalo di San Lorenzointenso Anche in via Casilina in prossimità del raccordo anulare in via della Serenissima sulla circonvallazione Gianicolense e sul Raccordo Anulare tra via Casilina e via della Cecchignolainfine su via della Magliana in prossimità per l'autostrada per Fiumicino