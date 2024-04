Traffico Roma del 15-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità disagi alper lavori Verso il raccordo anulare sia sulla diramazionenord sia su via Salaria in coda entrambe a partire da sette bagni stessa situazione su via Pontina per lavori e riduzione di carreggiata code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Pomezia e tra Pomezia e Castelno file verso l’Eur ai Parioli per rinnovo binari da oggi chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo sullo stesso viale oggi e domani 16 aprile dalle ore 9 alle 16 per potature chiuso il tratto via Guido D’Arezzo via Giovanni Paisiello in questa direzione sempre da oggi nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento verranno chiuse al transito via Pietro ...