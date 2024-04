Traffico Roma del 15-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascoltoin coda sulla diramazionenord anche per lavori da sette bagni in direzione del garage sulle consolari abbiamo file verso il centro su via Flaminia e via Salaria rispettivamente dal Gra Corso di Francia e tra via di Villa Spada e la tangenziale est su via Pontina per lavori abbiamo code tra Spinaceto e Castelno a tratti nei due sensi di marcia sul Raccordo Anulare code tra le uscite caselline api in carreggiata interna file sul tratto Urbano della 24L’Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale in colonna verso lo stadio Olimpico tra Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni abbiamo file tra Prenestina e viale Castrense da oggi nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza dei ...