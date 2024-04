Tour of the Alps | Foss vince la prima tappa | Tiberi è settimo L’ordine di arrivo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cortina sulla Strada del Vino, 15 aprile 2024 – Termina ladelof The2024, partita da Egna e terminata a Cortina sulla Strada del Vino, per una lunghezza totale di 133,3 chilometri. La gara si è conclusa con il trionfo di Tobias(Ineos Grenadier): il norvegese è riuscito a guadagnare la testa del drappello ristretto, avvantaggiatosi pocodell’ultimo chilometro nei confronti di un gruppetto che si è creato dopo l’ultima salita.of the2 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti Alle spalle disi piazzano Chris Harper (Team Jayco – AIUla), Esteban Chaves (EF Education EasyPost) e Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale Team). Il gruppo degli altri attaccanti, ...

