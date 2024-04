“Totò | il Tributo Artistico all’artista simboli di Napoli”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le opere di Fernando Alfonso Mangone celebrano il genio unico ed irripetibile di un’icona del cinema attraverso pennellate di umanità e sorrisi eterni. Oggi, mentre il mondo si unisce nel ricordo e nella celebrazione dell’indimenticabile Antonio De Curtis, meglio conosciuto come, il pittore Fernando Alfonso Mangone offre un omaggio commovente attraverso le sue opere d’arte. In occasione del 57° anniversario della scomparsa del Principe della Risata, le tele di Mangone raccontano le molteplici sfaccettature di questo genio del cinema italiano, evidenziando non solo il suo talento comico senza pari, ma anche la sua profonda umanità e le sue passioni. Le opere di Fernando Alfonso Mangone non sono semplici ritratti, ma vere e proprie narrazioni visive delle vicende giovanili e degli incontri significativi che hanno plasmato l’animo di Antonio De Curtis. ...