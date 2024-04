Toti | “Tajani può guidare la Commissione Ue Sanità? In difficoltà | non allo sfascio”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il presidente della Regione Liguria fa il punto della situazione su diverse cose che vanno dalla politica nazionale ed europea Dallaalla politica nazionale ed europea. Per Giovanninon è affatto un problema parlarne anzi il suo è un pensiero chiaro e lo dice apertamente senza essere polemico. Ogni volta che dice qualcosa, spesso viene travisata e si creano delle distorsioni anche all’interno del suo stesso partito come è accaduto per la questione del terzo mandato, che tocca anche in questa circostanza, dicendo sempre la stessa cosa, anche se stavolta è più equilibrato sulla questione. Ora si parla tanto dellaa livello nazionale, un problema secondo tanti, meno per il Governatore della Liguria che al quotidiano La Verità spiega: “Innegabile ci sia un problema legato alla, ma devono essere ...