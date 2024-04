Torna “Scatta alle Cascine”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – Domenica prossima, i cuori e le anime degli appassionati di corsa e solidarietà si riuniranno nel suggestivo scenario del Parco delladi Firenze per la tanto attesa 12ª edizione della corsa podistica "". Un evento carico di significato, promosso con dedizione dai Lions Club di Firenze e Prato insieme al Leo Club di Firenze, e supportato dal patrocinio prestigioso della Regione Toscana e del Comune di Firenze, con l'intento nobile di destinare i proventi raccolti al Banco Alimentare e alla fondazione LCIF Lions, a beneficio di chi più ne ha bisogno., 12esima edizione Organizzata con la maestria logistica della podistica Isolotto, questa manifestazione non è solo una corsa, ...

Federica Pellegrini neomamma Torna in piscina dopo il parto: «Quasi mi mancava». Ma spunta il commento inaspettato del marito - VERONA - Federica Pellegrini neomamma Torna in piscina dopo il parto: «Quasi mi mancava». Spunta il commento inaspettato del marito. La campionessa di Spinea è Tornata in acqua a tre mesi dal parto ...ilgazzettino

Chiara Ferragni Torna sui social, ma solo tra le foto di mamma Marina Di Guardo - «Di tutti i diritti delle donne il più grande è quello di essere madre», ha scritto Marina Di Guardo pubblicando uno scatto insieme alle tre figlie, e poi altri con la primogenita, quella che oggi ha ...informazione

NASCAR | Truck Series: Busch vince in totale controllo in Texas - In qualifica però Torna ai piani alti Nick Sanchez che alla 30esima gara ... ai -32 nella prima stage e Sanchez, come in precedenza, Scatta bene e in curva2 deve difendersi dal ritorno di Eckes che si ...p300