Torino-Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 15 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata devono provare a vincere per non uscire dai primi dieci, mentre i ciociari hanno bisogno di punti salvezza.si giocherà domenica 21 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata, un punto nelle ultime due, non hanno più speranze di agguantare la zona Europa, ma vogliono finire tra i primi dieci. La squadra di Juric, però, ha ultimamente smarrito la strada verso la vittoria, necessaria per raggiungere l’obiettivo I ciociari proseguono nel loro andamento lento verso la salvezza. La squadra di Di Francesco è ora terz’ultima, dunque in piena zona retrocessione, e soprattutto continua a non vincere da ben 11 giornate, mai fin’ora in ...