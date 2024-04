(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo i trenta di Senua’s Saga “ne arrivano altri” per Top: ecco quale sarà ildel simulatore di tennis targato Hangar 13 Se vi siete spaventati con il sottotitolo sibillino qui sopra, non abbiate timore: le notizie suldel simulatore tennistico Topsono molto più buone di quanto sembra. Lo sviluppatore Hangar 13 (meglio noto per la serie Mafia) ha infatti alzato i veli sul titolo nel corso di una recente intervista redatta dalla stampa straniera. In quanto al traguardo a cui mirano i tennisti più amati al di fuori di Mario, ora abbiamo una risposta. Riveliamo a nostra volta il vero significato della frase ambigua con cui abbiamo titolato l’articolo: si tratta di “altri trenta” nel senso che i frame al secondo, tra un ace e una palla smorzata, ...

IPL 2024: Hardik Pandya's X-factor seems to have gone missing - More than Hardik Pandya the captain, Mumbai Indians would desperately need the all-rounder known to impose himself on games to rise again.hindustantimes

Top Spin 2K25: confermato il framerate su tutte le piattaforme - Dopo i trenta di Senua’s Saga “ne arrivano altri” per Top Spin 2K25: ecco quale sarà il framerate del simulatore di tennis targato Hangar 13.tuttotek

‘100R’ by Hydro invites top designers to work in revolutionary recycled aluminium - Hydro’s ‘100R’ exhibition at Milan Design Week 2024 matches designers including Inga Sempé and Max Lamb with Hydro CIRCAL 100R, the first industrial-scale aluminium material made entirely of post-cons ...wallpaper