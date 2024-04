Titanic, la storia dei due camerieri di Roma che morirono nel naufragio: avevano 20 e 25 anni - Si chiamavano Roberto Urbini e Roberto Vioni i due camerieri originari di Roma che morirono la notte del 15 aprile 1912 nel naufragio del Titanic ...fanpage

Due romani sul Titanic: la storia della coppia di camerieri sul transatlantico naufragato 112 anni fa - C’erano 41 italiani a bordo del Titanic. Nessuno di loro risiedeva più in Italia da dove erano partiti per cercare lavoro e fortuna in Europa o in America. Due di essi risiedevano a Southampton, uno a ...roma.repubblica

15 aprile 1912: l’affondamento del Titanic - Il naufragio del Titanic avvenne nella notte del 15 aprile 1912 dopo la collisione con un iceberg e costò la vita a più di 1500 persone.eroicafenice